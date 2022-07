Sondaggi elezioni, Lega risale. M5S crolla. Risultati sorprendenti. Eccoli

Sondaggi elezioni, Azione sorpassa Forza Italia



Corsa a tre per Palazzo Chigi. Sono i risultati del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01. Escluso Mario Draghi, in vista delle elezioni politiche del 25 settembre in testa alle preferenze degli italiani c'è la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni con il 21,9%. Vicinissimo, staccato di solo lo 0,1, Enrico Letta al 21,8%. Ma il segretario della Lega Matteo Salvini è assolutamente della partita con il 21,3%. In quarta posizione, con il 16,6%, Carlo Calenda. Staccato Giuseppe Conte, leader del M5S, con l'11,1%. Emma Bonino al 4,5% e Antonio Tajani al 2,8%.

Nelle intenzioni di voto il Pd resta sostanzialmente stabile al 22,2% con Fratelli d'Italia molto vicino al 21,7%. Risale dello 0,3% la Lega Salvini Premier con il 17,1%. Il Movimento 5 Stelle scivola sotto quota 10%, perde lo 0,8% e si attesta al 9,8%. Boom di Azione-Più Europa al 6,2% (+0,8%) che sorpassa Forza Italia (-0,6%) ferma al 5,2%.