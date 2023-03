Elly Schlein e i vecchi tweet. "Pure gobba" La neosegretaria Pd tifa Juve?

Pd, Elly Schlein e i vecchi post che ritornano. Scoppia la polemica

Elly Schlein è la nuova segretaria del Pd e ora su di lei si va a scavare nel passato per conoscere le sue abitudini e passioni. Tra le altre cose è spuntato un suo vecchio tweet del 7 aprile 2012, inequivocabile: "Anche stasera a valanga, Juve capolista". Tanto che dopo le primarie in cui ha trionfato su Bonaccini sotto quel vecchio messaggio sui social si sono susseguiti vari commenti, dai più cattivi, "pure gobba" ai più buoni "a saperlo venivo a metterci 2€ anch'io domenica". Ma è polemica su quella passione calcistica, perché proprio ad una settimana dalle elezioni, intervistata da "Un giorno da pecora", la Schlein aveva dichiarato: "Non seguo molto il calcio, non sono juventina come Bonaccini. Seguo solo la Nazionale".

Altro tweet destinato a far polemica è quello rivolto al Direttore del Fatto Marco Travaglio, questo risale al 2013 e la neo segretaria apostrofa così il giornalista: "Quel sorrisetto del caz.. di Travaglio che potrebbe avere solo uno str... che ha altri due passaporti nella tasca interna del cappotto". Travaglio ha deciso di risponderle. Il direttore del Fatto oggi riconosce dunque l’appropriatezza della critica di Schlein rivoltagli dieci anni fa, spiegando però che quel sorrisetto "mi esce sempre fuori quando mi confronto con uno str... o una str...». Concludendo, in riferimento alla segreteria conquistata nel dopo Letta da Schlein: «La storia si vendica sempre, con quel sorrisetto da st...a".