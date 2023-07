Emilia Romagna, Figliuolo: "Il territorio ancora sfregiato mi ha colpito"

Scoppia di nuovo la polemica sull'alluvione in Emilia Romagna

"Ho sorvolato con il presidente Bonaccini le aree colpite. Vedere questo territorio che porta ancora cicatrici, e in molte parti l'operosità dei concittadini emiliano-romagnoli ha messo a posto tanto, vederlo sfregiato e così lesionato mi provoca forti sentimenti emotivi". Lo ha detto il generale Francesco Figliuolo, incontrando la stampa in Regione Emilia-Romagna. "Il mio pensiero va a vittime e sfollati e a quanti ovviamente stanno soffrendo dal punto di vista morale e materiale per la tragedia", ha detto il generale designato come commissario per la ricostruzione.

E' urgente "un intervento su famiglie e imprese, i settori produttivi. Questa e' la food valley, sorvolando abbiamo visto un territorio di piantagioni veramente eccezionale. Sto costituendo la struttura (commissariale, ndr) che dara' gli indirizzi e fara' la programmazione finanziaria pero' il tutto sara' condiviso, in armonia con quelli che saranno i sub commissari". Cosi' il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario designato alla ricostruzione post alluvione, in un punto stampa a Bologna. "Ho sentito da tutti le esigenze. Il mio compito e' fare un piano in maniera condivisa, metterlo a terra e implementarlo in maniera realistica con la giusta fiducia e che venga ben comunicato", aggiunge.

Riconosce al generale Figliuolo le doti di "una persona molto seria, capace" ma Stefano Bonaccini non nasconde che constatare come "formalmente ancora non sia stato nominato, dice dei ritardi imbarazzanti del governo, quando e' passato oltre un mese e mezzo dalla seconda drammatica alluvione". "Quando ci fu il terremoto dopo una settimana c'era gia' il commissario", segnala il presidente della regione Emilia-Romagna, sempre a Morning News su Canale 5. "Oggi - spiega - faro' incontrare il commissario Figliuolo, che ringrazio per la disponibilita' e la celerita', con i presidenti delle province colpite, piu' il sindaco di Forli'. Poi incontreremo tutte le parti sociali dell'Emilia-Romagna".