Enrico Mattei, nel 60° anniversario della morte il confronto Meloni-Soumahoro

60° anniversario morte Mattei, Meloni: “Un grande italiano”

La presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni ha reso omaggio all’ex presidente dell’Eni: "Nel sessantesimo anniversario della sua morte l’Italia ricorda oggi Enrico Mattei, tra i protagonisti della ricostruzione post-bellica e della politica industriale nazionale. Un grande italiano che ha contribuito a fare dell’Italia una potenza economica e sul piano internazionale, promuovendo una nuova visione strategica e di sviluppo fondata sul progresso, sulla crescita reciproca e sulla collaborazione tra le Nazioni".



Piano Mattei per l’Africa, Soumahoro risponde a Meloni



Aboubakhar Soumahoro, deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra, ha risposto alla Presidente Meloni in merito alla sua proposta di un “Piano Mattei per l’Africa” finalizzato a “prevenire l’immigrazione e a recuperare il ruolo strategico dell’Italia nel Mediterraneo”.



“Vorrei ricordarle che - come saprà, visto che è attenta ai processi storici - l’Europa si è fin troppo occupata dell’Africa. L’Europa è purtroppo abituata a parlare e a decidere per l’Africa senza sentire la necessità di consultarsi o confrontarsi con gli africani; come testimonia d’altronde la conferenza di Berlino dove le potenze europee si radunarono intorno ad un tavolo per spartirsi l’Africa e sfruttarne le risorse, le terre e le persone”, ha detto Soumahoro.

“Oggi, l’Africa non abbisogna di nuovi processi (neo)colonizzatori, ma di essere considerata nella sua dignità di continente al pari degli altri. La grandezza dell'Italia si misurerà sulla sua capacità di non distrarsi dalle sue responsabilità storiche, con le quali deve fare i conti, ma di promuovere un dialogo paritario con i paesi africani al fine di promuovere il benessere e la felicità dei popoli che ne fanno parte”, ha concluso Soumahoro, in un nuovo botta e risposta con la Premier.

60° anniversario morte Mattei: la puntata speciale di “Atlantide” di Andrea Purgatori

Alla figura di Enrico Mattei è dedicata anche la puntata di “Atlantide”, la trasmissione che Andrea Purgatori conduce su La7. Il documentario “1962, la morte di Enrico Mattei e l'indipendenza energetica dell'Italia” è disponibile sul sito di La7.