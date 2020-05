Ex Ilva, scoppia un nuovo caso: Arcelor molla? Asse fra FI e sindacati

Nota dell’on Mauro D’Attis, del sen Dario Damiani, dell’on Vincenza Labriola, del presidente del Gruppo consiliare Nino Marmo a nome di tutto il partito pugliese a margine della video riunione di oggi.

“Sull’Ex ILVA chiederemo subito un’informativa al ministro allo Sviluppo Economico, nella quale recepiremo le questioni che il mondo industriale e i sindacati ci hanno rappresentato oggi pomeriggio, durante una video riunione a cui hanno partecipato l’on Antonio Tajani, l’on Maria Stella Gelmini, assieme ai parlamentari D’Attis, Damiani, Labriola, Minuto e Savino, il Gruppo regionale con Marmo, Gatta e Franzoso, i dirigenti regionali del partito Lospinuso, Caposiena e Fornaro, i sindacati e i rappresentanti del mondo produttivo e imprenditoriale ionico. Una riunione importantissima durante la quale abbiamo dato la nostra massima disponibilità, a tutti i livelli istituzionali, a farci portavoce delle istanze di tutto il tessuto economico collegato alla siderurgia ionica nel peggiore momento mai vissuto dallo stabilimento. Arcelor Mittal, ormai, a parere dell’indotto, sembra che abbia abbandonato lo stabilimento, sicuro di dover pagare solo 500 milioni di euro per fare i bagagli, e non comprendiamo come mai il governo Conte tenga gelosamente sotto chiave l’accordo del 4 marzo scorso: ancora oggi, non ne conosciamo i dettagli e questo ci preoccupa perché evidentemente sono nascoste brutte notizie per il territorio. Per Taranto, per la Puglia, per l’Italia ed anche per l’Europa perché l’ex Ilva è una questione che supera strategicamente i confini del nostro Paese. Ed è anche in sede europea che ci impegneremo per far riconoscere all’industria dell’acciaio di Taranto più risorse possibili del “Recovery Plan”. Il governo nazionale sta dimostrando di non avere un’idea chiara di politica industriale e nell’informativa chiederemo conto anche di questo, esponendo delle soluzioni per uscire da questa fase drammatica. Una fase che vede migliaia di persone in cassa integrazione, imprese dell’indotto che non ricevono i pagamenti da mesi e che non riescono a pagare gli stipendi ai dipendenti. Le aziende non hanno più soldi e per questo serve un intervento immediato sull’insoluto e il governo deve assumersi responsabilità precise. Vogliamo chiarezza sul reale stato attuale, ma vogliamo sapere anche che ruolo il governo voglia riconoscere all’industria dell’acciaio. Ringraziamo l’on Tajani e l’on Gelmini per la costante e fattiva partecipazione e ci auguriamo di poter giungere a risultati concreti per scongiurare un disastro occupazionale senza precedenti. Non c’è più tempo e bisogna fare presto”.