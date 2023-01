Csm, Pinelli era l'avvocato di Morisi. Nemesi contro i magistrati anti-Salvini

Pinelli si è laureato in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Milano

Il nuovo vicepresidente del Csm Fabio Pinelli, membro laico – cioè non un magistrato – è da sempre vicino alla Lega. Pinelli, 57 anni, nato a Lucca, è un avvocato penalista che lavora a Padova. È stato eletto con 17 voti su 33 consiglieri. Ha battuto così il candidato del Pd, il costituzionalista Roberto Romboli, che ha preso 14 voti.

Pinelli si è laureato in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Milano, è iscritto al Foro di Padova dal 1997 e dal 2010 all'Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori. La sua specializzazione è il diritto penale dell'economia, insegna Diritto penale dell'ambiente all'Università Ca' Foscari di Venezia.

Pinelli, come avvocato, ha difeso in passato Luca Morisi, ex spin doctor di Matteo Salvini, quando nel 2021 Morisi fu al centro di indagini – poi archiviate, su richiesta della Procura – per cessione e detenzione di sostanze stupefacenti. Pinelli è stato anche il legale dell'ex sottosegretario leghista Armando Siri, che da sottosegretario nel governo Conte 1 fu costretto a dimettersi per un'indagine di corruzione nel 2019. Proprio la Lega lo ha indicato al Parlamento, che lo ha eletto membro laico del Csm il 19 gennaio.

I legami con il partito di Matteo Salvini continuano. Pinelli ha assistito fino ad oggi la Regione Veneto – guidata dal leghista Luca Zaia – nel maxi processo per inquinamento Pfas nelle province di Padova, Verona e Vicenza. Nel processo sono imputati 15 manager di Miteni, Icig e Mitsubishi Corporation, accusati di avvelenamento delle acque, disastro ambientale innominato, gestione di rifiuti non autorizzata, inquinamento ambientale e reati fallimentari.

Per la Regione Veneto, l'avvocato Pinelli ha anche aiutato a compilare l'esposto in Procura di Venezia contro il microbiologo Andrea Crisanti. A depositare l'esposto è stata nel 2020 Azienda Zero, ente regionale del Veneto che si occupa degli acquisti di materiale sanitario, e Pinelli ha detto di aver fornito un "contributo tecnico" per la scrittura del documento. Lo scontro tra la Regione e Crisanti ha poi portato a reciproche accuse e alle dimissioni del micriobiologo dall'Università di Padova.

È anche socio della fondazione Leonardo, fondata nel 2019 dall'azienda italiana del settore aerospazio e difesa Leonardo S.p.A. Il presidente della fondazione è Luciano Violante, già presidente della Camera dal 1996 al 2001 ed esponente del Partito democratico. Pinelli è vicino a Violante anche in quanto membro del comitato scientifico di ItaliaDecide, associazione di analisi delle politiche pubbliche di cui Violante è presidente onorario.