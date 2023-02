Ferragni fa il sermoncino, Blanco sfascia tutto e Benigni... Rai nel caos

Sanremo 2023, che cosa sta succedendo in Rai? Il commento

Ma che sta succedendo in Rai? Ferragni fa il sermoncino, Benigni fa il sermoncione e Blanco sfascia tutto. All’apertura del principale evento scientifico – culturale d’Italia, il festival di Sanremo, la dirigenza Rai si è scatenata: il duetto Benigni – Ferragni, con il fuori onda di Blanco, è un bel calcione sugli stinchi assestato al centro – destra e specificatamente al premier Giorgia Meloni. E meno male che “non è affatto vero e il dossier Rai esploderà dopo il Festival di Sanremo”, secondo quanto sarebbe girato in questi giorni dalle parti di Fratelli d’Italia, come riporta Il Foglio.

In ogni caso è del tutto evidente che l’apertura di Sanremo sia stata in forte chiave anti - governativa ed ora Carlo Fuortes qualche spiegazione dovrà pur darla a cominciare da quanto si è cuccato Benigni per attaccare il centro – destra con una vagonata di soldi pubblici. Sta di fatto che ieri sera il comico toscano si è scatenato attaccando frontalmente la destra al governo, rievocando addirittura il fascismo e a Chiara Ferragni, conduttrice, si è permesso uno strampalato discorso sotto forma di monologo, di una retorica ottocentesca strappalacrime.