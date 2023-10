Fiano (Pd): "Hamas come Isis e Iran. I 5 Stelle? Ignoranti sul Medio Oriente"

Invasione a Gaza con l'esercito? Fiano: "E che cosa dovrebbe fare Israele?"

"Elly Schlein ha telefonato subito, sabato scorso giorno dell'attacco, all'ambasciatore israeliano in Italia. Per il momento il Pd è stato perfetto, a partire dalla segretaria". Emanuele Fiano, ex deputato del Partito Democratico per molti anni, di religione ebraica, commenta con Affaritaliani.it quanto sta accadendo in Israele e in generale in Medio Oriente. "Di fronte a quelle immagini rese pubbliche oggi da Israele di neonati uccisi nella culla, carbonizzati e straziati in modo particolarmente brutale la reazione di sostegno a Israele non può che essere univoca. Voglio sottolineare che alla manifestazione di ieri a Milano c'era tutto il gruppo dirigente del Pd, comunale e regionale, oltre alla giunta e alla vicesindaca. Cerco di aiutare in questi giorni il Pd a capire esattamente che cosa sia Hamas nella decennale vicenda della disputa israelo-palestinese. Come ha detto Schlein in Aula, Hamas non rappresenta il popolo palestinese".

Di fronte alla domanda sull'ormai inevitabile ingresso con l'esercito e i carri armati di Israele a Gaza, Fiano risponde con una domanda: "E che cosa dovrebbe fare Israele? Veda, io rimango fermo nella mia idea granitica che ci voglia uno stato per i palestinesi, ma nessuno mi sa rispondere alla domanda che facevo. Ieri gli Stati Uniti hanno proposto corridoi umanitari per far fuggire la popolazione civile. Il no è arrivato da Hamas e dall'Egitto, non da Israele, che giustamente sta chiedendo alla popolazione di Gaza City di spostarsi verso Sud". Fiano prosegue: "Dobbiamo soffermarci sulla natura di Hamas. All'articolo 7 del suo statuto si autodichiara che trae le sue origini dai figli dei fratelli musulmani dell'inizio del '900, la jihad. Sul corpo dei terroristi sono stati trovati manuali di Al Qaeda e dell'Isis, questa non è più una battaglia tra israeliani e palestinesi. Hamas vuole cercare ed eliminare gli ebrei in tutto il mondo, ecco perché hanno rafforzato le misure di sicurezza in Italia e non solo sui luoghi sensibili. Hamas vieta il compromesso territoriale e vuole solo la cancellazione di Israele, come Hezbollah, Isis e Iran. Non siamo di fronte all'Olp di Arafat. Poi la popolazione civile va protetta e ogni vittima civile per me è innocente, a prescindere dalla nazionalità. Ma se qualcuno pensa che Israele resti lì a guardare si sbaglia di grosso. Pensate solo se in Italia ci fossero stati in un giorno 13mila morti e 30mila feriti, saremmo stati a guardare?. Israele era fino ad una settimana fa diviso in due, pro e contro il governo, ed io sarei stato in piazza con gli oppositori, ma oggi sono tutti uniti per la sopravvivenza. Non si può non capire".

Infine Fiano alla domanda sulla posizione del M5S su Israele e Hamas, la risposta è secca e chiarissima: "I 5 Stelle hanno una posizione profondamente sbagliata, evidentemente condita dalla loro ignoranza sulla questione mediorientale".