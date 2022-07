Floridia candidata M5S in Sicilia. Primarie, Conte: "Voltiamo pagina. Amuni"

Elezioni regionali in Sicilia, Conte: "Floridia? Competenza, passione e amore per la propria terra"

La sottosegretaria all'Istruzione Barbara Floridia, 45 anni, insegnante messinese, e' la candidata del M5s alle primarie dell'area progressista in Sicilia per la carica di Presidente della Regione. La scelta e' stata delegata al leader del Movimento Giuseppe Conte dai parlamentari siciliani. L'ex premier, dopo una serie di consultazioni che si sono susseguite tra ieri e oggi, ha scelto tra una rosa di nomi composta anche dal capogruppo all'Ars Nuccio Di Paola e dal deputato regionale Luigi Sunseri. Il nome di Barbara Floridia si aggiunge a quelli di Caterina Chinnici, in lizza per il Pd, e di Claudio Fava del movimento Centopassi.

Sicilia, Conte: con Floridia voltiamo pagina e 'amuni' - "Competenza, passione e amore per la propria terra. Barbara Floridia e' la candidata che proponiamo per le primarie in Sicilia. Voltiamo pagina. Amuni (andiamo in dialetto siciliano, ndr". Cosi' il presidente del M5s Giuseppe Conte presenta la designata pentastellata alle primarie per la scelta del candidato del centrosinistra alle Regionali siciliane.