Forza Italia, Tajani eletto segretario: "Avrò bisogno di tutti per realizzare i sogni di Berlusconi"

Forza Italia, Tajani eletto all'unanimità segretario nazionale

Antonio Tajani è stato eletto segretario nazionale di Forza Italia all'unanimità dal consiglio nazionale del partito

Forza Italia, Tajani: avrò bisogno di tutti per realizzare sogni Berlusconi

"Posso garantire il mio impegno, la mia determinazione e la mia volontà di trasformare i sogni" di Silvio Berlusconi "in realtà e per farlo avrò bisogno di tutti quanti voi, mi considero prima di essere il segretario nazionale un militante di Forza Italia". Lo ha affermato Antonio Tajani durante il consiglio nazionale di Forza Italia.

Forza Italia, Tajani: noi protagonisti e leali in azione governo

Il nostro è "un movimenmto politico che si candida a essere protagonista dell'azione di governo. Siamo al governo lealmente, senza compiacenza, ma con lealtà, serietà, repsonsabilità. Dobbiamo farlo portando le nostre proposte e i nostri valori sul tavolo del governo". Lo ha affermato Antonio Tajani durante il consiglio nazionale di Forza Italia.

Forza Italia, Tajani: io militante di FI. Siamo all'11%

"Mi considero in primo luogo un militante di Forza Italia. Gradi e pennacchi non mi entusiasmano". Lo ha affermato Antonio Tajani durante il consiglio nazionale di Forza Italia. "L'ultimo sondaggio che ho ricevuto ci dice che siamo all'11%. Raccolgo una eredità che è quasi impossibile da raccogliere", ha aggoiunto.

Standing ovation e lunghissimo applauso per Berlusconi al Consiglio FI, Tajani commosso

"Vi prego di rimanere in piedi, questo è il primo consiglio che si svolge senza Silvio Berlusconi, credo che sia meglio dedicare più che un minuto di silenzio, un minuto di applausi ma vedo che l'applauso è partito spontaneo". Così il coordinatore di FI, Antonio Tajani, aprendo il Consiglio nazionale del partito in corso a Roma all'hotel Parco dei principi. Gli applausi sono durati parecchi minuti con i consiglieri in piedi e Tajani, sul palco, visibilmente commosso, mentre qualcuno in sala urlava 'Silvio, Silviò. Sullo schermo sul palco campeggia una foto del fondatore azzurro.

Forza Italia: la lettera figli Berlusconi, grazie per quello che farete

"Carissimi grazie per l'appoggio e per la vicinanza che avete dato sempre al nostro papà. Grazie per tutto ciò che farete per far continuare a vivere gli ideali di libertà, progresso e democrazia che hanno sempre contraddistinto il suo pensiero e le sue azioni. Un abbraccio grande a tutti, con i migliori auguri di buon lavoro". E' questo il testo intergrale della lettera scritta dai figli di Silvio Berlusconi e letta da Antonio Tajani al consiglio nazionale