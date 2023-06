Funerale Berlusconi, tiratori scelti sui tetti. Mattarella ultimo a entrare

Funerale Berlusconi, percorso "cittadino" e protocollo Mattarella

I funerali di Stato per Silvio Berlusconi in piazza Duomo a Milano alle 15 di oggi saranno letteralmente blindati. L'evento di importanza mondiale e i possibili rischi impongono un piano di sicurezza studiato nei dettagli. L'ultimo ad entrare nella Cattedrale - si legge sul Corriere della Sera - sarà proprio Mattarella alle 14.55 e sarà anche il primo ad uscire per ragioni di sicurezza. Il feretro arriverà dopo un viaggio di 33 chilometri, da Arcore a Milano: niente tangenziali ma un percorso "cittadino".

La capienza della Cattedrale sarà aumentata fino a 2.300 persone. Altre 8-9 mila che seguiranno le esequie da due maxischermi all’esterno del Duomo, in un'area recintata che occuperà metà della piazza. Il resto, il lato verso il sagrato, sarà lasciato vuoto perché è qui che alle 14.50 arriverà il feretro di Silvio Berlusconi con il picchetto d’onore all’esterno della Cattedrale: sei carabinieri in alta uniforme che riserveranno gli onori militari previsti dal cerimoniale del funerale di Stato.