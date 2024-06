"G7 anacronistico e follia bellica Una riunione di sonnambuli incapaci"

"Tutti ignorano i missili e le armi nucleari russe a Cuba che minacciano le coste occidentali degli Stati Uniti d'America con una crisi più drammatica di quella del 1962"

"Prima di tutto il G7 è uno strumento anacronistico. Le sette nazioni che si riuniscono in Puglia non sono più le nazioni che guidano i processi economici globali e la somma del Pil del G7 smentisce la realtà che vogliono rappresentare". E' durissimo il commento ad Affaritaliani.it di Francesco Toscano, co-fondatore di Democrazia Sovrana Popolare, sul G7 che si è aperto in Puglia sotto la guida di Giorgia Meloni. "Non siamo più la locomotiva del mondo, ci sono i Brics che crescono a velocità supersonica e che hanno già creato un sistema finanziario alternativo a quello del G7 scardinando gli equilibri esistenti".

Secondo Toscano, poi, "questo G7 in Italia è una riunione della follia bellica, si punta tutto sulle armi all'Ucraina e nessuno parla di pace. Tutti ignorano i missili e le armi nucleari russe a Cuba che minacciano le coste occidentali degli Stati Uniti d'America con una crisi più drammatica di quella del 1962. E' soltanto un G7 fatto di foto di rito che raccontano agli italiani e agli europei una storia che non esiste. E' un mondo di sonnambuli incapaci ormai di interpretare la realtà", conclude Toscano.