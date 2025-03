Gaza, Perego di Cremnago (DIfesa): "Tutte le parti devono agire con responsabilità"

"La fine della tregua e l’intensificarsi degli attacchi hanno portato a un punto critico, aumentando il rischio di un conflitto prolungato"



"La ripresa delle ostilità a Gaza suscita profonda preoccupazione. Fermare questa escalation è una sfida complessa, ma imprescindibile per evitare che un’ulteriore intensificazione del conflitto possa vanificare gli sforzi compiuti sino a questo momento", afferma ad Affaritaliani.it il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago. "Nelle ultime ore, la situazione è precipitata con l’interruzione delle trattative sugli ostaggi e la ripresa delle operazioni militari. La fine della tregua e l’intensificarsi degli attacchi hanno portato a un punto critico, aumentando il rischio di un conflitto prolungato".



"Per interrompere questa spirale di violenza, è essenziale riavviare al più presto il dialogo e rilanciare con urgenza la mediazione internazionale. Tutte le parti coinvolte devono agire con responsabilità e adottare un atteggiamento che miri a rispettare gli accordi per un cessate il fuoco che consenta di gettare le basi per una soluzione più stabile e duratura. La priorità assoluta resta la protezione dei civili, il rilascio degli ostaggi e la ripresa di un percorso negoziale per scongiurare un ulteriore aggravamento della crisi", conclude il sottosegretario alla Difesa Perego di Cremnago.



