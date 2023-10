Giambruno si scaccola sulla Porsche: l'ex signor Meloni gira per Roma. Le foto

Vestito come un gagà di periferia, gilet striminzito e pantaloni a sigaretta corredati da un improponibile giubbino da motociclista, il bell'Andrea...- FOTO

Erano passate forse due ore dalla pubblicazione del post della ex sua compagna Giorgia Meloni - quello in cui venerdì 20 ottobre alle 8 del mattino la premier dichiarava che la loro relazione era chiusa - e Andrea Giambruno, lungi dal chiudersi in casa a piangere calde lacrime sulla fine della sua storia d'amore, e forse anche della sua carriera, scorrazzava per le vie del centro di Roma con la sua Porsche Carrera 997 del 2006 (con un allestimento piuttosto basic, ora ha un valore commerciale di circa 60 mila euro). Lo scrive Gente ripreso dal sito internet Dagospia.

Vestito come un gagà di periferia, gilet striminzito e pantaloni a sigaretta corredati da un improponibile giubbino da motociclista, il bell'Andrea è stato intercettato dal nostro fotografo mentre parcheggiava in modo selvaggio il suo bolide in una zona centrale della Capitale, vicino a piazza della Bocca della Verità, ben lontano dalla dimora coniugale in periferia. Sceso dall'auto, Giambruno è entrato in un portone poco distante, per uscirne dopo soltanto mezz'ora. Cosa avrà fatto? Chi avrà voluto vedere in modo cosi impellente?