Giorgia Meloni tra i più assenti in Aula. In Senato La Russa, Renzi e Bonino

C’è un gruppo composto da 146 deputati e senatori che registra, in alcuni casi, assenze in Aula che sfiorano il 100%. “In una fase storica in cui la politica necessita di recuperare credibilità, un ingiustificato assenteismo da parte dei parlamentari risulta inaccettabile agli occhi degli elettori”, sottolinea la fondazione Openpolis, commentando il monitoraggio delle presenze in aula dei membri di Camera e Senato. In particolare- spiega Openpolis- per monitorare la presenza in aula di deputati e senatori è necessario conteggiare la partecipazione ad ogni singola sessione di voto: non basta la presenza all’inizio dei lavori, è essenziale partecipare all’intera seduta. A fronte di ciò Openpolis evidenzia che su 14.827 votazioni elettroniche avvenute da inizio legislatura, 803 membri di Camera e Senato hanno registrato un tasso di assenteismo tra lo 0% e il 25%, mentre 116 non si è quasi mai presentato in Aula. In particolare, “tra i deputati e i senatori con una percentuale di assenze particolarmente elevata figurano anche nomi piuttosto noti all’opinione pubblica”, commenta Openpolis. Tra i nomi di più rilievo c'è la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che porta a casa il 60,4% di assenze non giustificate, classificandosi tra i 15 deputati più assenteisti. Nel gruppo anche Michela Vittoria Brambilla di Forza Italia che registra il 99% e Vittorio Sgarbi il 77,7%. A palazzo Madama invece troviamo, tra gli altri, Ignazio La Russa di Fdi con 59% di assenze, Matteo Renzi di Italia viva con il 39,8%, Emma Bonino di Più Europa con il 31,5% e infine Daniela Santanché di Fdi con il 28,8% di assenze.