Giorgia Meloni visita il Vinitaly: "Un dovere sostenere questo settore"

Meloni al Vinitaly: "Il sistema funziona grazie alla capacità di mettere insieme tradizione e modernità"

La premier Giorgia Meloni è arrivata al Vinitaly di Verona, il salone Internazionale dedicato al vino e ai distillati. Un settore strategico per il Made in Italy, che conta nel complesso 530mila imprese, 870mila addetti e 31,3 miliardi di fatturato. "È un dovere sostenere questo settore perché funziona anche grazie alla capacità di mettere insieme tradizione e modernità. L'impegno del governo è anche con i provvedimenti che abbiamo immaginato non solo per le impese, ma anche per i giovani per un ricambio generazionale", ha detto Meloni.

"Considero molto affascinante la scelta dei ministri Lollobrigida e Sangiuliano di portare qui per la prima volta due opere che sono legate al mondo del vino, perché bisogna ricodare che il vino non è solo un fatto economico ma anche culturale. C'è una storia, una letteratura, una filosofia del vino. C'è un pezzo essenziale e identitario quindi non poteva mancare la presenza del governo. Sarà una giornata lunga e sicuramente molto affascinante", ha rimarcato la premier.

Al suo ingresso ha poi annunciato che "ci sono all'interno di questa manifestazione e di questa giornata anche incontri internazionali, particolarmente con alcuni leader dei Balcani occidentali, altro quadrante in cui il governo è molto impegnato". La prima tappa infatti è stata al padiglione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dove è attualmente in corso il preannunciato faccia a faccia tra Meloni e i leader dei Balcani.