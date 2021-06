Giustizia, 6 referendum di Lega e Radicali. Che cosa ne pensi? Vota

Parte ufficialmente l'operazione referendum sulla Giustizia targati Lega e Radicali. La raccolta firme inizierà in tutta Italia il 2 luglio. "Sono sei i quesiti referendari che il 3 giugno presenteremo in Cassazione: responsabilità civile dei giudici, separazione delle carriere dei magistrati, custodia cautelare, abrogazione della legge Severino, abolizione della raccolta firme per le liste magistrati, voto per i membri non togati dei consigli giudiziari". E' quanto ha spiegato Irene Testa, tesoriere del Partito Radicale. "Ringrazio Matteo Salvini per collaborazione questo obiettivo comune, anche se molte cose ci dividono", ha aggiunto, seduta al fianco del segretario leghista.

Giustizia:Salvini,referendum occasione per c.destra e Italia - "Il referendum sulla Giustizia sara' una grande occasione non solo per il centrodestra e per 60 milioni di italiani. Serve un paese piu' veloce, efficiente, con meno burocrazia, processi rapidi, certezza della pena e sono contento che siamo protagonisti di questo cambiamento". Cosi' il leader della Lega, Matteo Salvini a margine della presentazione dei sei referendum sulla Giustizia promossi insieme ai radicali.



Giustizia: Salvini,quesiti stimolo a governo.Conto su Cartabia - "Noi riteniamo che questi referendum possano rappresentare un aiuto, uno stimolo, sia al Parlamento, che al governo. E un aiuto al ministro Cartabia su cui contiamo". Cosi' il segretario leghista Matteo Salvini, lanciando, insieme al partito radicale, i sei quesiti referendari sulla Giustizia. "Questi sono temi di cui il Parlamento purtroppo non si sta occupando. Abbiamo scelto di non togliere al Parlamento i temi su cui sta lavorando", ha sottolineato.



Giustizia: Salvini, quesiti bipartisan. Obiettivo 1 mln firme - "L'obiettivo non sono 500mila ma raccogliere un milione di firme". Cosi' il segretario leghista Matteo Salvini, lanciando la campagna referendaria sui temi della Giustizia insieme al partito radicale. "Mi hanno scritto anche alcuni esponenti del Pd e dei 5 stelle. Penso che ci saranno adesioni bipartisan. Spero che non si parta con il pregiudizio", ha aggiunto.