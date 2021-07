Giustizia, Matteo Salvini: "I referendum aiutano il Governo ad accelerare"

Referendum Giustizia, Matteo Salvini: "Aiutano il Governo ad accelerare"

"Mi auguro una adesione straordinaria. Abbiamo tempo luglio e agosto, mesi caldi e impegnativi" in cui "mettiamo in campo 2000 gazebo" "per aiutare il Governo e il Parlamento a dare all'Italia una riforma della giustizia compiuta". Lo dice a 24 Mattino su Radio 24 il leader della Lega, Matteo Salvini parlando dell'avvio della campagna di raccolta firme per i referendum. Un pressing, quello del referendum ("trionfo della democrazia") non 'contro', ma 'per', assicura. Ma se la riforma non la farà il Parlamento, "in primavera ci penseranno i cittadini", scandisce Salvini che ricorda come "il 'debito pubblico' della giustizia riguarda 6 milioni di italiani in attesa di sentenza".

Amministrative a Milano, Matteo Salvini: "Questo fine settimana nome e squadra"

Il nome per Milano arriverà? "Sì, sì, sì. Assolutamente". E non sarà solo un nome, "ma una squadra". Dopo l'ennesimo rinvio per la scelta del candidato da parte del centrodestra, il leader della Lega si sbilancia anche sui tempi: "Quando arriverà? Questo fine settimana". Rispetto a Napoli, Salvini si "augura" che il candidato sia Maresca, "sarebbe una speranza per la città". Con o senza simboli? "Con lui abbiamo parlato dei problemi della città. Se poi ci saranno o meno i simboli dei partiti non mi interessa".

Movimento Cinque Stelle, il commento di Matteo Salvini: "Mi dispiace per il caos, ma il Paese ha problemi importanti"

Il caos nei 5 Stelle? "Dispiace. L'Italia ha problemi importanti da affrontare - come la riforma della giustizia - e invece siamo qui da una settimana a fare il bollettino tra chi ha più uomini, se Conte o Grillo...", ha detto Salvini.

Violenza nelle carceri, Matteo Salvini: "Condanno ogni violenza. Chi ha sbagliato paghi"

"Io condanno ogni genere di violenza, soprattutto da parte di chi indossa una divisa. Chi ha una divisa ha il doppio delle responsabilità e, dunque, deve pagare più degli altri", ha detto a proposito dei fatti del carcere di Santa Maria Capua Vetere. "Ieri ho espresso sgomento per le immagini dei pestaggi e solidarietà ai familiari delle vittime, ma esprimo anche stima per i 40 mila agenti di polizia penitenziaria di tutta Italia che fanno onestamente il loro lavoro rischiando la vita e che non sono macellai o assassini". Resta il fatto di cronaca, ma - si augura Salvini - "spero sia l'occasione per ripensare la vita in carcere: serve più personale e maggiore attività lavorativa e formativa per i detenuti. Io voglio un carcere dove stiano bene il detenuto e l'agente".

Covid ed emergenze sanitarie, Matteo Salvini: "C'è un boom malattie psichiatriche, va rivista la legge"

"Soprattutto dopo un anno di lockdown e di paura, con aumento vertiginoso dell'utilizzo di psicofarmaci e non solo, le malattie psichiatriche meritano massima attenzione: la Lega propone a tutta la politica di unirsi per rivedere la legge e non lasciare sole le famiglie, che dopo la chiusura degli istituti di cura sono state troppo spesso abbandonate. Solo nelle carceri italiane sono più di 800 i detenuti con problemi psichiatrici che non trovano posto in strutture di cura che non ci sono, una situazione che rischia di esplodere dentro le mura e per le strade", ha aggiunto Matteo Salvini.