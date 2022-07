Globalizzazione, Giulio Tremonti protagonista dell'evento di Eureca - VIDEO

Guarda la videointervista con Giulio Tremonti

"Tra globalizzazione e deglobalizzazione". Ci sono tutte le grandi problematiche dei nostri giorni, internazionali e nazionali, in questo titolo del nuovo confronto pubblico con Giulio Tremonti, che sabato 30 luglio alle ore 19, per il terzo anno consecutivo, sara’ intervistato da Angelo Polimeno Bottai presso l’antica tenuta La Parrina in località Albinia (Grosseto) nel cuore della Maremma.

Un incontro promosso da EURECA, idee per l’Italia e l’Europa, e nel quale il Presidente di Aspen Institute Italia, economista di riconosciuta autorevolezza nel nostro Paese e oltre confine, esaminera’ non solo la delicata situazione internazionale e le conseguenti e preoccupanti ricadute per l’economia mondiale, ma anche gli ultimi, convulsi, avvenimenti della politica italiana e le sue prospettive: dalla caduta del governo Draghi, alle imminenti elezioni politiche del prossimo 25 settembre, dalla guerra in Ucraina al nostro contributo nel quadro della NATO, dalla crisi energetica alle sue conseguenze sulle nostre imprese, sulle famiglie, sul piano sociale.

L’incontro, aperto al pubblico, potrà essere seguito in diretta anche su assoeureca.eu, radioradicale.it e affariitaliani.it e sulla pagina FB di Giulio Tremonti e sulla pagina Fb della tenuta La Parrina.