Governo, Conte: "Attendiamo risposte da Draghi". Di Maio contro il M5s

Governo, Conte: "Attendiamo risposte da Draghi". Di Maio tuona contro il M5s

Mentre il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, aspetta di ricevere delle risposte da Draghi, Luigi Di Maio, ministro degli Esteri e leader di Insieme per il Futuro afferma: "Per il Paese è un momento molto particolare. Imprese, famiglie, lavoratori, ma anche persone che non hanno un lavoro, pensionati hanno bisogno di risposte. Noi, come Paese, abbiamo bisogno in questo momento di portare a casa provvedimenti che fermano l'inflazione, che consentono alle famiglie di non perdere il potere di acquisto, che consentano alle imprese di calmierare i costi dell'energia".

"Invece ci troviamo nell'ennesima fibrillazione di governo, nell'ennesima crisi. Nella quale c'è una forza politica che sta generando instabilità e che sta sostanzialmente mettendo a repentaglio gli obiettivi che dobbiamo raggiungere. Lo voglio dire molto chiaramente: far cadere il governo in questo momento vuol dire mancare la battaglia del tetto massimo al prezzo del gas, significa bloccare il paese, perdere i soldi del Pnrr, impedire di fare i decreti che servono. Non si puo' pensare di affrontare l'argomento, giovedi' al Senato, come se fosse una cosa da nulla", aggiunge Di Maio.

Mentre, il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli, direttamente dall'Assemblea di Confagricoltura risponde a una domanda del moderatore Nicola Porro: "Penso che sarò ministro stasera, ma anche domani e dopodomani".

"Penso che il dibattito politico in questo momento sia un teatrino, lo chiamerei così. Mi interessa molto di più capire come garantire i diritti ai lavoratori e lavoratrici e come vogliamo affrontare il tema dell'aumento dei costi e dell'inflazione. Servono strumenti straordinari per il momento straordinario che stiamo vivendo. Per questo alle 11 sarò a Palazzo Chigi", ha detto Patuanelli.