Governo, il Pd pensa a Guerini come premier. Patto Franceschini-Di Maio-Renzi

Il governo cerca di affrontare la pesante crisi economica che attraversa il Paese dopo l'esplosione della pandemia dovuta al Coronavirus. Ma nonostante il momento sia delicato per l'Italia, all'interno dell'Esecutivo la situazione non è delle migliori, non c'è unità di intenti su come affrontare la ripartenza, soprattutto sulle decisioni da prendere per quanto riguarda il Recovery Fund e il Mes. L’insofferenza verso il premier - riporta La Stampa - non è mai stata così alta nel Pd», rivela un dirigente appena uscito dalla sede del Nazareno. Il segretario Nicola Zingaretti si morde la lingua, più di tanto non può dire, ma basta l’istantanea consegnata da una sola frase, «il governo vada avanti, ma concreto e senza pigrizie», per far capire che aria tira dalle sue parti.

Il ministro della Cultura, nonchè capo delegazione del Pd Dario Franceschini, secondo i rumors che circolano tra i Dem, - si legge sulla Stampa - avrebbe stretto una sorta di patto con Matteo Renzi e Luigi Di Maio: per sostituire Giuseppe Conte con Lorenzo Guerini, un ex democristiano come lui, gran tessitore e personaggio apprezzato in alto loco (specie su al Colle), capace di dialogo a 360 gradi, senza mai indulgere in personalismi. Di Maio rivestirebbe in questo scenario il ruolo di vicepremier. Guerini però nega decisamente: «Non esiste», dice il ministro della Difesa, ricordando la grande stima che nutre verso il premier.