Governo, incontro Conte-Renzi interlocutorio. Bellanova: "Premier ci dirà"

"Il presidente Conte ha detto che ha letto la lettera di Matteo Renzi. L'ha trovata interessante e utile. Ci farà sapere una risposta ai punti che abbiamo posto". Commenta così la ministra Teresa Bellanova al termine del confronto con il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi l'atteso incontro fra il numero uno del governo e Italia Viva, un incontro che dunque si rivela ancora interlocutorio. Ma i tempi della risposta? "Per noi non sono tempi lunghi".

Iniziato alle 19, l'incontro è durato circa 30 minuti. Renzi è stato accompagnato dalle ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, il presidente del partito e vicepresidente della Camera Ettore Rosato ed i capigruppo Iv alla Camera e al Senato Maria Elena Boschi e Davide Faraone.

"Stiamo lavorando in Parlamento per dare il nostro contributo a migliorare i provvedimenti. Alla Camera la legge di bilancio, al Senato il decreto legge migranti. Continueremo a partecipare al Cdm, così come in Parlamento stiamo sostenendo i provvedimenti", ha concluso la Bellanova.