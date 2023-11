Treno fermato, Lollobrigida: "Polemiche pretestuose. Fatto mio dovere"

Governo: Lollobrigida, polemiche pretestuose. Fatto mio dovere

Riguardo "l'interrogazione che avete scritto e coe' se la mia condotta sia ascrivibile alla normale attivita' del mio dicastero, la mia risposta e' si'. Giudico le polemiche in merito completamente pretestuose". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida rispondendo alla Camera ad una interrogazione del Movimento 5 stelle sulla "recente vicenda riportata dalla stampa relativa ad una fermata straordinaria sulla tratta ferroviaria Roma-Napoli". Il ministro ha ripercorso le tappe della vicenda. "Il treno risultava in ritardo di pochi minuti ma poi e' stato deviato sulla linea ordinaria con un ritardo di 100 minuti. Si e' fermato piu volte e a lungo, e a quel punto la percorrenza ha messo a rischio la mia presenza" alla manifestazione a Caivano dove, oltre alle autorita', erano previsti bambini e cittadini. "Ho ritenuto di chiedere se era possibile effettuare una fermata straordinaria, senza alcuna pretesa di ricevere un trattamento di favore, ma nel pieno rispetto del Regolamento delle Ferrovie dello Stato, che ben conosco, avendo svolto l'incarico di Assessore regionale ai trasporti", ha sottolineato. "Aggiungo che, in questo caso, come dichiarato dai responsabili di Ferrovie dello Stato, non v'e' stato alcun disagio ulteriore all'utenza, ne' costo aggiuntivo e che tutti i passeggeri hanno avuto la possibilita' di scendere alla stazione di Ciampino", ha osservato.

Lollobrigida ha sottolineato come in passato ci siano stati "molti casi di sosta straordinaria". "Sono certo - ha affermato il ministro - di aver fatto il mio dovere. Piu' delle me valgono le parole di don Patricello a dare il senso della mia visita" che ha dichiarato che sia stato "normale che il ministro Lollobrigida abbia fatto di tutto per essere presente". "Sono certo che se fossi rimasto comodamente su quel treno avrei trovato qualcuno" che avrebbe polemizzato "perche' lo Stato non sarebbe stato presente a Caivano. Per fortuna con il governo Meloni lo Stato c'e' e rispetta i suoi impegni", ha concluso Lollobrigida.

Renzi,Lollobrigida? Interrogazione Iv e non escludo sfiducia

"Lollobrigida è inqualificabile, più parla e più fa danni, gli consiglio: 'Taci, se continui così fai solo del male. Nelle prossime ore faremo una interrogazione parlamentare rivolta al ministro Salvini e chiediamo a Lollobrigida di essere in Senato. Poi valuteremo ma non escludiamo neanche la mozione di sfiducia Così il senatore e leader di Italia viva, Matteo Renzi, rispondendo a una domanda sulla vicenda del treno preso dal ministro Francesco Lollobrigida in videocollegamento con 'Metropolis.