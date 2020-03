Governo, Regionali in autunno. Si lavora all'ipotesi del rinvio del voto

Governo, Regionali in autunno. Si lavora all'ipotesi del rinvio

L'emergenza coronavirus non risparmia niente e nessuno. Anche la politica deve fare i conti con questa condizione anomala. E così, dopo il rinvio del referendum per il taglio delle poltrone previsto per fine marzo, ecco che si ragiona anche sull'ipotesi di rinviare le Regionali in programma a maggio in autunno. Comizi, dibattiti, manifestazioni diventeranno impossibili o quasi e la campagna elettorale rischierebbe di non potersi svolgere. A Palazzo Chigi - spiega Il Giornale - ancora non hanno le idee ben chiare sul da farsi, travolti dall'emergenza coronavirus, già sull'ufficializzare lo slittamento del Referendum, figurarsi delle Regionali a maggio, ma l'ipotesi è viva e concreta. La tornata elettorale interessa sette regioni: Toscana, Puglia, Val d'Aosta, Campania, Marche, Veneto e Liguria. A livello di strategie politiche, con lo slittamento del referendum per il taglio delle poltrone, si chiuderebbe - spiega il Giornale - anche la finestra elettorale di autunno. Tutto è ancora in divenire, ma il tempo stringe e una decisione andrà presa a breve.