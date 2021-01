Governo, Salvini: "Voteremo sì a dl Ristori e scostamento bilancio"

GOVERNO: TAJANI, 'QUATTRO O CINQUE SENATORI M5S GUARDANO A CENTRODESTRA' Quattro o cinque senatori eletti con il M5S "guardano con attenzione al centrodestra". Lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani. "Ci sono dei senatori del Movimento 5 Stelle che soffrono molto nello stare in una maggioranza così litigiosa e divisa. C'è molto malumore. C'è più di un senatoreche guarda con attenzione al centrodestra. Ma non è che noi andiamo acercare transfughi. Parliamo di 4 - 5 persone" GOVERNO: TAJANI, 'FI NON APPOGGERA' MAI ESECUTIVO DI SINISTRA' "Forza italia non appoggerà mai un governo di sinistra. Vogliamo confrontarci in parlamento su cose concrete. Confrontarci su cose concrete non vuol dire sostenere questo governo. Noi siamo incompatibili con questo governo di sinistra, per quanto riguardavalori e programmi. Questo nostro atteggiamento, voluto dal presidente Berlusconi, è premiato dai sondaggi. Siamo la forza politica che cresce di più in questi giorni" GOVERNO: CENTODESTRA, 'NOI COMPATTI E UNITI, DA MAGGIORANZA SPETTACOLO CHE OFFENDE ITALIANI' "Il centrodestra è unito e compatto intutte le sue componenti. Mentre l'ex maggioranza mette in scena unospettacolo offensivo per migliaia di italiani che soffrono per le conseguenze sanitarie ed economiche della pandemia, il centrodestra lavora concretamente ai contenuti, a costruire una alternativa allasinistra forte e capace di affrontare le difficili sfide che l'Italia si trova davanti". E' quanto si legge in una nota diramata al termine dell'incontro tra i i leader del centrodestra. Erano presenti Matteo Salvini, Antonio Tajani, Giovanni Toti, Maurizio Lupi. Hanno partecipato in collegamento Zoom, Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e Lorenzo Cesa.