I miracoli del Mes: Pd, Renzi e FI di nuovo insieme. Fronte comune Conte-M5S-Salvini-Meloni-LeU

Il Mes non è solo il Meccanismo Europeo di Stabilità. Ma è anche l'acronimo di miracoli europei serviti (sul piatto della politica nazionale). Il sì e il no all'uso del Mes senza condizionalità, come deciso dall'Eurogruppo la scorsa settimana, sta facendo veri e propri miracoli. Il primo, di oggi, è la pace tra Pd e Italia Viva, dopo il clamoroso divorzio di qualche mese fa. Il secondo, sempre di oggi, è la risurrezione del Patto del Nazareno. Zingaretti, Renzi e Forza Italia si trovano infatti insieme nel via libera all'utilizzo del Mes ora che è senza condizionalità (almeno per gli aiuti sanitari).



Sul fronte opposto l'altro miracolo è l'alleanza Conte-Salvini (e Meloni) contro l'utilizzo dello strumento Ue. Il premier (che ha assicurato di non volerlo attivare) si trova insieme ai due leader di destra che lo hanno pesantamene attaccato e che lui stesso in conferenza stampa ha accusato di dire falsità. Altro miracolo è il fronte anti-Mes che unisce i 5 Stelle alla Lega e a Fratelli d'Italia ma anche a Liberi e Uguali. Ovvero il Diavolo e l'acqua santa. Composizione e ricomposizione del quadro politico. Anche questo è uno dei tanti effetti del Covid-19. Mes uguale miracoli europei serviti...