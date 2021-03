Il M5s diventa un partito: Movimento2050. Il segretario-leader sarà Conte

Il M5s continua la sua guerra interna. Ormai le spaccature interne sono insanabili e Beppe Grillo ha deciso di svoltare, facendo nascere un nuovo partito e affidando la leadership a Giuseppe Conte. I Cinque Stelle - si legge sul Corriere della Sera - hanno registrato un nuovo dominio www.movimento2050.it, sostengono fonti di primo piano. La registrazione è avvenuta nel pomeriggio del 2 marzo (i dati sono coperti dai filtri per la privacy): è l’indizio principale del nuovo Movimento che sarà, una cifra che "guarda al futuro e comprende il numero cinque, come le nostre stelle", dice una fonte. Una delle idee sul tavolo è quella di arrivare in prospettiva alla dicitura partito. Per una rivoluzione non solo nei contenuti ma anche nella forma. Per ora è previsto che il logo cambi, eliminando il riferimento al blog delle stelle e inserendo eventualmente un link a Conte. Ma il percorso immaginato dall'avvocato prevede un cambio di passo nella struttura. La proposta dell’ex presidente del Consiglio potrebbe arrivare nel week end. Al momento sul tavolo c’e’ la ‘querelle’ con Casaleggio accusato di ingerenza dai vertici M5s e dai gruppi parlamentari che sono uniti sulla necessità di voltare pagina.

Ma nel Movimento 5 stelle si registra anche malessere sul mancato confronto con il governo sui programmi e sulla necessità di chiarire i confini del ministero della Transizione ecologica. Il rinvio delle comunali all’autunno del 2021 permette a Conte di avere più margini per poter lavorare sia alla rifondazione del Movimento che al tema delle alleanze con il Pd. Conte cercherà la legittimazione dei gruppi ma – spiega piu’ di qualche ‘big’ – chiederà margini di azione per poter trasformare il Movimento in un vero e proprio partito. Con dei referenti territoriali e delle sedi, con la segreteria che potrebbe fungere da anello di congiunzione tra gli iscritti e i dirigenti.