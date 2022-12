Intercettazioni, il Terzo Polo apre a Nordio: “Pronti a sostenere riforma”

Intercettazioni: Rosato (Iv), pronti a sostenere la riforma

"Il Ministro Nordio ieri ha illustrato in commissione come intende lavorare nei prossimi anni e quali sono le emergenze della giustizia italiana. Oggi naturalmente sulla stampa l'Anm è un po' di giustizialisti sparsi lo attaccano perché 'vuole demolire l'assetto costituzionale della magistratura". Così sui social il presidente di Italia Viva Ettore Rosato, riportando un estratto dell'intervento del Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Per Rosato quella del ministro è stata una relazione lucida "condivisibile e che speriamo porti a fatti concreti. Se così sarà anche dall'opposizione noi la sosterremo con convinzione."

Intercettazioni, Gori: le proposte Nordio vanno sostenute

"Il garantismo e' il fondamento dello Stato di diritto. Le proposte di Nordio, rafforzamento presunzione d'innocenza, separazione carriere tra pm e giudici, stop abuso carcerazione preventiva e intercettazioni, vanno sostenute". A dirlo, su Twitter, e' il sindaco di bergamo, Giorgio Gori. "Stop al giustizialismo di destra e di sinistra", aggiunge l'esponente Pd.

Giustizia:penalisti,su intercettazioni sistema al collasso

"Una riforma a mio parere non solo corretta ma necessaria: assistiamo ogni giorno ad un eccesso nell'uso delle intercettazioni, e contestualmente verifichiamo negli atti processuali che a fronte di innumerevoli intercettazioni inutili ed intrusive ve ne sono solo alcune di interesse processuale. Il sistema attuale è oramai al collasso e sempre di più cogliamo l'intrusione anche nel rapporto cliente/avvocato, che invece per previsione normativa è vietato". E' quanto afferma il presidente della Camera Penale di Roma, Gaetano Scalise, commentando le linee programmatiche sulla Giustizia illustrate dal ministro Nordio.

"E' di pochi giorni fa l'esame degli atti di un processo dove la polizia giudiziaria chiedeva al pm di far uso di intercettazioni ed una volta che le avesse ottenute di procedere con acquisizioni documentali (peraltro già in atti) per spingere i destinatari dei provvedimenti di intercettazione a parlare tra di loro. - spiega Scalise -. Veramente uno scandalo e oserei dire, un 'programma investigativo', che per fortuna non ha trovato compimento perché il gip non ha concesso le richieste DI intercettazioni". Per il presidente dei penalisti romani, da strumento investigativo "l'uso delle intercettazioni è diventato alla stregua dell' 'agente provocatore', ma senza i limiti di questo strumento". "Spero che il Ministro veramente riesca a portare a termine il suo progetto sul tema - conclude - Mi auguro anche che il sostegno che il Ministro sta incassando anche da forze politiche non al governo possa dare una accelerazione ad una riforma necessaria".