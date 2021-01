L'80% del M5S vuole Italia Viva. Conte si arrocca e pensa al voto

La linea di Palazzo Chigi del no a Matteo Renzi vacilla anche nel Movimento 5 Stelle. E, forse, vacilla è un eufemismo. Prima della riunione di ieri sera dei gruppi parlamentari pentastellati, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, Vito Crimi ha parlato con il presidente del Consiglio concordando la linea del Conte ter ma con i cosiddetti 'costruttori-responsabili' e senza Italia Viva, che in tutti questi giorni non ha subito alcuna diaspora. Peccato che durante la riunione congiunta di deputati e senatori grillini quando il capo politico del Movimento ha annunciato la linea da portare alle consultazioni al Quirinale l'80% dei parlamentari abbia obiettato che non va chiusa la porta ai renziani, visto che la quarta o quinta gamba della maggioranza, dipende dai punti di vista, non decolla considerando che dei dieci senatori che fanno parte del nuovo gruppo a Palazzo Madama tutti hanno già votato la fiducia all'esecutivo. Quindi è a somma zero.

Dopo un lungo e acceso dibattito, verso le due di notte, Crimi ha sintetizzato la linea dicendo, in sostanza, reincarico a Conte e no ai renziani, peccato che il microfono dei parlamentari fosse già chiuso e nessuno abbia potuto controbattere. Non a caso nelle chat su Telegram, subito dopo la chiusura dell'assise, si è scatenato il putiferio e moltissimi deputati e senatori hanno ribadito la linea di nessun veto a dialogare nuovamente con Italia Viva in vista della formazione del nuovo esecutivo. Ed è così che Crimi andrà al Colle, insieme ai due capigruppo pentastellati, indicando il nome di Conte (ma, attenzione, non c'è solo Conte) senza però porre veti su Renzi e renziani. Il Pd, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, dirà al Presidente Mattarella che sono favorevoli a un reincarico al premier dimissionario anche se nella delegazione ci sarà anche il presidente dei senatori, quell'Andrea Marcucci che ha sottolineato 'non c'è solo Conte'. Italia Viva parlerà di contenuti senza fare nomi e senza mettere veti, mentre il Centrodestra, con sfumature differenti, ribadirà la linea delle elezioni anche se i berlusconiani e i 'piccoli' hanno come prima ipotesi quella del governo di salvezza nazionale.

Altro dettaglio importante. Proprio ieri Crimi ha dato il via libera all'ingresso del M5S nella giunta della Regione Puglia e sono insistenti i rumor che arrivano da Bari secondo i quali il Governatore Michele Emiliano sarebbe pronto a mettersi a disposizione di Conte e di una sua eventuale lista personale in caso di elezioni. Anche se l'ipotesi urne viene nuovamente bocciata praticamente dal 100% dei parlamentari grillini, tra i quali inizia invece a farsi avanti l'ipotesi della coalizione Ursula, ovvero di un'apertura a Forza Italia (non a Berlusconi) per il prossimo governo. In definitiva, al momento, non è sicuro che il Presidente dia un incarico esplorativo a Conte per formare il nuovo governo, si potrebbe infatti anche andare a un secondo giro di consultazioni. Una sorta di 'roulette russa', per usare le parole di un deputato pentastellato. Tornando ai 5 Stelle, infine, non sono poche le critiche al ministro Alfonso Bonafede, un fuoco amico motivato dall'immobilismo del Guardasigilli, capodelegazione M5S al governo, rispetto al grande attiviso di Dario Franceschini, capodelegazione Dem.