L'annuncio del ministro Piantedosi: "Presto un nuovo pacchetto sicurezza"

Il titolare del Viminale: "Un ulteriore pacchetto di misure tese a rendere ancora più incisive le politiche di sicurezza perseguite dal Governo fin dal suo insediamento"

"Siamo al lavoro per definire un ulteriore pacchetto di misure tese a rendere ancora più incisive le politiche di sicurezza perseguite dal Governo fin dal suo insediamento, che richiedono il rafforzamento delle capacità operative delle Forze di polizia avviato con l'ultima manovra di bilancio". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo al question time alla Camera ad un'interrogazione su Caivano.

"La strategia del governo si snoda su azioni a breve, a medio e a lungo periodo, affiancando alle operazioni di contrasto che continueranno a essere svolte su tutto il territorio nazionale, iniziative sul piano economico, sociale, educativo e culturale. Quello di Caivano deve diventare un modello di rilancio delle tante, troppe, aree caratterizzate da illegalita' e degrado". Lo ha ribadito in question time alla Camera il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi assicurando di aver "attivato un'aggiornata ricognizione sull'intero territorio nazionale per l'individuazione delle aree caratterizzate da piu' gravi forme di degrado sulle quali intervenire, laddove necessario, con misure analoghe a quelle disposte per Caivano".