L'ultima di Lollobrigida, il "Ddl Iginio Massari". Premio ai maestri di cucina

PASTICCERIA IGINIO MASSARI- Una colomba classica a lievitazione naturale, con scorza d’arancia candita all’interno e glassa all’amaretto per la rifinitura. Gli appassionati della pasticceria d’autore possono gustare e acquistare il dolce pasquale firmato dal Maestro dei Maestri Iginio Massari a Milano nella nuova pasticceria milanese aperta a due passi da Piazza del Duomo. Massari ha creato un lievitato dedicato a Milano a base di zenzero e ananas. PASTICCERIA IGINO MASSARI - Via G. Marconi, 4 (angolo Piazza Diaz), Milano.

Lollobrigida annuncia il "Decreto Massari". La dedica al maestro e il prestigioso premio

Il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ha scelto Iginio Massari, al maestro della pasticceria sarà dedicato un premio di cucina. Dal Salone Internazionale Gelateria, Pasticceria, Panificazione artigianali (Sigep) di Rimini parte la fase finale dell’iter per l’approvazione del disegno di legge che istituisce la figura di Maestro dell’arte della cucina italiana e che il ministro ha ribattezzato "legge Massari", in onore del maestro pasticcere, che con lui - si legge su Il Fatto Quotidiano - ha partecipato a un'iniziativa di Ismea per la promozione della frutta a guscio. L’apprezzamento di Giorgia Meloni per Igino Massari è noto. Tanto che la premier in passato ha fatto i suoi auguri al pasticcere per i suoi 80 anni nel 2022 e nel 2020 su Instagram aveva postato la foto con un dolce tricolore, la “Torta Rinascimento” dedicata alla bellezza e alla cultura italiana.

In passato aveva fatto visita, durante una pausa da impegni politici, anche alla pasticceria del pasticcere. E così non stupisce che nel corso dell’evento "Dulcis in Guscio", a cui il ministro ha preso parte, c’è stato un dialogo con il maestro Iginio Massari. Sempre Massari farà parte della commissione che valuterà in relazione al premio "Maestro dell’arte e della cucina italiana". "Dedichiamo al pasticciere il decreto che premia i maestri della cucina italiana. I francesi in questo sono più avanti di noi, sul vino li abbiamo raggiunti. Ora valorizziamo anche l’olio", ha fatto sapere il ministro Lollobrigida, che ha quindi annunciato la nascita di un "decreto Massari".