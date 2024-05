La Lega rilancia il sondaggio di Affari. No soldati in Ucraina? Bene Salvini

Vince la linea di Matteo Salvini: mai un italiano a combattere in Ucraina

Il profilo ufficiale della Lega rilancia su Instragram il sondaggio di Affaritaliani.it che dà ragione in modo molto netto al segretario del Carroccio sul no categorico all'invio di soldati italiani in Ucraina.

Ecco il post ufficiale della Lega:

Niente soldati italiani in Ucraina: il sondaggio lanciato da @affaritaliani_it - con migliaia di risposte - dà ragione alla linea di Matteo Salvini.

Basta guerra, sì ad una Pace giusta!