Lega: "Con questo M5S discorso chiuso. Elezioni e nessun governo Di Maio"

"La Lega sicuramente non rimpiange l'esperienza di governo con il Movimento 5 Stelle, nonostante alcuni risultati positivi". Il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari, intervistato da Affaritaliani.it, risponde alla domanda se la Lega sia convintamente nel Centrodestra e o se non escluda un nuovo esecutivo con il M5S e senza Giuseppe Conte premier. "Per come lo conosciamo oggi, la collaborazione col Movimento 5 Stelle è impossibile. Ha una natura completamente irrazionale e ha posizioni folli come quelle sulla decrescita e sulla distruzione delle istituzioni democratiche. Così una collaborazione di governo con noi non è compatibile", spiega il presidente dei deputati del Carroccio."



Il Centrodestra è una affermata realtà di governo in molti territori ed è una valida alternativa a livello nazionale, anche se sul Mes Forza Italia ha la stessa posizione del Pd. Non nego che il Centrodestra abbia problemi, ma noi siamo al lavoro per creare un'alternativa per l'Italia".



Quanto all'ipotesi di un governo a guida Di Maio, senza Conte, sostenuto da M5S e Lega, Molinari afferma: "Non lo devo decidere io, ma il segretario del partito. Però l'esperienza di governo con i 5 Stelle è saltata per problemi concreti che non sono stati risolti nemmeno con l’alleanza tra i 5stelle e il Pd: le politiche industriali, l'Ilva, un ecologismo irrazionale con misure come il bonus monopattini, un atteggiamento distante, se non negativo, verso il mondo delle imprese, posizioni ideologiche contro le scuole paritarie. Anche se non ci fosse più Conte, il M5S sarebbe sempre lo stesso. Ripeto, non decido io, ma Salvini ha affermato più volte che l'unica alternativa al governo Conte sono le elezioni con il Centrodestra unito. Non vedo comunque nessun governo Di Maio all'orizzonte appoggiato dalla Lega, non siamo disponibili a giochi di Palazzo", conclude il capogruppo leghista a Montecitorio.