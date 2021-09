Lega: "Lamorgese? Parlano i numeri, urge incontro". Sul green pass...

GOVERNO: LEGA, 'SU LAMORGESE PARLANO I NUMERI, URGENTE E NECESSARIO UN INCONTRO'

"Il ministro LAMORGESE? Lasciamo parlare i numeri. Tralasciando Rave Party abusivi, Baby Gang e violenze diffuse. Un incontro con lei e il presidente Draghi è urgente e necessario''. Così fonti della Lega, che ricordano gli sbarchi del 2021 (39.410), del 2020 (19.339), del 2019 quando Salvini era al Viminale (5.135) e del 2018 (20.077).

Vaccino: Lega, noi contro obbligo. Tamponi gratuiti

"Piu' di 38 milioni di italiani hanno gia' liberamente scelto e completato il ciclo vaccinale, oltre il 70% della popolazione sopra i 12 anni, a cui si aggiungono 5 milioni di cittadini guariti. La Lega era e rimane contro obblighi, multe e discriminazioni, ricordando che in nessun Paese europeo esiste l'obbligo vaccinale per la popolazione. Insistiamo invece, e porteremo la proposta al voto anche in Parlamento, perche' lo Stato garantisca tamponi gratuiti, salivari e rapidi, per tutti coloro che ne abbiano necessita'". Cosi' fonti della Lega dopo che il presidente del Consiglio Mario Draghi si e' detto favorevole all'obbligo di vaccino contro il Covid 19.