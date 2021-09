Lega, Salvini rischia: c'è chi vuole il congresso. Durigon s'offre a Meloni

"A Caserta, a Salerno, a Roma, a Milano e Torino siamo uniti. Diciamo anche grazie alla testardaggine della Lega, altri volevano andare per loro conto e invece abbiamo tenuto insieme la coalizione che e' il nostro valore aggiunto. In tutta italia e a livello nazionale. Appena si tornerà a votare per le Politiche il centrodestra sara' compatto, unito e vincente". Lo ha detto a Salerno il leader della Lega, Matteo Salvini che, poi, si e' soffermato sulle Amministrative in Campania.

Lega, c'è chi chiede il congresso post elezioni per spodestare Salvini

Ma la realtà potrebbe essere un po' più complessa per lui. Almeno secondo Il Fatto Quotidiano, che sostiene che "di fronte a una débâcle nei grandi centri –Milano, Bologna e Varese su tutti – è pronta la riscossa dei colonnelli in Veneto e Lombardia: chiederanno prima i congressi regionali e poi quello nazionale. Con quale obiettivo? Ufficialmente per “capire qual è la linea e dove stiamo andando”, ufficiosamente per provare a rovesciare il monarca".

Lega, Durigon si offre a Fratelli d'Italia

Sempre il Fatto aggiunge che Claudio Durigon, sottosegretario all'Economia, si sia offerto a Fratelli d'Italia dopo la delusione per la mancata promozione a vicesegretario con delega al Centro-Sud. "Una mossa da fine del mondo perché Salvini sa benissimo che nel Lazio, e nel centro-sud, senza Durigon la Lega vale pochissimo", spiega Il Fatto. "È lui che gli porta i voti, le tessere e gli ha fornito la sede a Roma (quella dell’Ugl). E per i leghisti romani l’av vi cin am en to del coordinatore di Latina a Fratelli d’Italia non è solo un pourparler perché sanno benissimo che Durigon con Meloni e con i vertici del suo partito ha ottimi rapporti ormai da tempo".