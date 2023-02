Lo share di Sanremo non salva Fuortes. Mattarella presente? Manco lo sapeva

Il cambio con la grande infornata delle nomine

Neanche lo share e gli ascolti record della prima serata di Sanremo salveranno l'amministratore delegato Carlo Fuortes. Chi sa bene di cose di Rai e gli addetti ai lavori spiegano che il Festival non è assolutamente un suo prodotto e, non solo, la presenza di Sergio Mattarella all'Ariston lungi dal difendere Fuortes ma addirittura rischia di danneggiarlo. Visto che il manager numero uno della Rai (tenuto in piedi dal Pd), stando almeno alle ricostruzioni di corridoio, non sapeva nemmeno della partecipazione del presidente della Repubblica alla prima serata del Festival.



In sostanza, il suo ruolo non è stato determinante. In ambienti della maggioranza di Centrodestra danno per certo il cambio ai vertici della Rai in primavera quando ci sarà la grande infornata delle nomine, quelle più attese (e ambite) dalla politica. Insomma, stando a quando risulta ad Affaritaliani.it il boom di ascolti di Sanremo non salverà la poltrona di Fuortes.