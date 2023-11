Lollobrigida: "Treno? Mi attaccano per colpire altri. Non corro alle Europee"

"Lollobrigida si difende: "Sul treno attaccano me per colpire altri"

"Mi attaccano per colpire altri", ma "non mi turba, sto facendo bene il mio lavoro". Lo dice, in un colloquio con La Stampa, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, in merito alla vicenda del treno Frecciarossa. "Il treno accumulava ritardo su ritardo, alla stazione Termini erano pochi minuti ma all’improvviso ci hanno deviati sulla linea ordinaria e il tempo stimato saliva. Quando ho visto che erano diventati più di 100 minuti e il treno continuava a fermarsi, ho capito che non ce l’avrei fatta ad arrivare a Caivano, lì mi aspettavano i bambini e i ragazzi di una scuola che fa un lavoro meraviglioso, c’erano i carabinieri che non avrebbero fatto cominciare l’evento".

"Io non ho preteso niente, ho soltanto detto al capotreno se in una di quelle fermate si potesse scendere, lui credo abbia chiesto un’autorizzazione, come è normale", racconta ancora il ministro, che nega ci siano problemi con la Lega. Infne, Lollobrigida spiega che non si candiderà alle prossime elezioni europee.