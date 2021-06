M5s, Grillo a Roma incontra gli eletti: telefonata con Conte. Verso l'intesa

Dopo giorni di tensione in casa 5S, sembra tornare il sereno tra il garante del Movimento Beppe Grillo e il leader in pectore Giuseppe Conte: a quanto apprende l'Adnkronos, tra i due c'è stata una lunga telefonata chiarificatrice, e ora l'accordo per il rilancio del M5S e il varo del nuovo statuto sembrano a un passo. Nella giornata di ieri, il leder in pectore del Movimento Giuseppe Conte ha incontrato a Palazzo Madama gli eletti 5 stelle, lanciando un messaggio chiaro al fondatore: “Piena e reciproca fiducia o mi sfilo”.

Ma, nonostante la tensione, un possibile punto di equilibrio potrebbe essere stato raggiunto nei suoi colloqui al Senato. In ogni caso il leader in pectore ha tenuto la barra dritta sul progetto di rifondazione: ha accettato la sfida di M5s 2.0 consegnatagli direttamente dal cofondatore M5s a patto, si spiega, di avere le mani libere. Un ok arrivato mesi fa, nella riunione a Roma con i big 5 stelle, e di cui tutti stanno aspettando i frutti. Con l'arrivo di Beppe Grillo, atteso oggi a Roma, fonti vicine al fondatore del Movimento si dicono convinte che "l'accordo "verrà siglato". Ma ci sarebbero però ancora alcuni nodi da sciogliere nel nuovo statuto prima di arrivare all'intesa, che comunque appare ora molto più vicina.

