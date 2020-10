M5s, la mossa di Di Maio. Convocare la base a Matera per tornare il leader

Il M5s è sempre più spaccato al suo interno. Gli Stati Generali sono ufficialmente partiti, ma non si sa con quali regole. E' il tempo delle strategie, e se da una parte Di Battista valuta se candidarsi a leader o meno, tentando una mediazione, il silenzio di Beppe Grillo resta assordante. Ecco che a rompere gli indugi, arriva Luigi Di Maio - si legge sul Corriere della Sera - è lui a fare la prima mossa e a convocare la base: "Tutti a Matera per festeggiare il neo sindaco". Da mesi si muove come leader «naturale», ben sapendo che c’è una parte dei 5 Stelle che gli è fortemente ostile ma sapendo anche che la maggioranza non vede alternative alla sua leadership, considerando anche la debolezza dei potenziali sfidanti.

Per questo - prosegue il Corriere - Di Maio chiama la piazza e cerca l’investitura del popolo 5 Stelle: ieri ha lanciato un’adunata per sabato a Matera. Ufficialmente si festeggiano le vittorie ai ballottaggi e si ribadisce la necessità dell’alleanza con il Pd (contro il parere di Casaleggio e Di Battista). Di fatto prova a monopolizzare la piazza, a riprendere le redini del comando, soprattutto in vista degli Stati generali, che sono finalmente partiti e si concluderanno a Roma il 7 e 8 novembre. A Matera ci sarà anche Vito Crimi, il quale con la sua formula di Stati generali prova a ridurre la conflittualità interna, prevedendo un documento unico e le assemblee dal basso. E togliendo spazio ai big. Tanto che ieri in molti hanno fatto sentire la loro voce, preoccupati di non essere eletti come delegati per le assise finali.