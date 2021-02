"Manca un rappresentante legale". Da Cagliari altro schiaffo al M5S

Al Movimento 5 stelle manca un rappresentante legale. E' quanto ritiene la prima sezione civile del tribunale di Cagliari con una pronuncia monitoria - la prima nella fase di passaggio organizzativa del Movimento dalla guida del capo politico ad un comitato a 5 - sul ricorso di una consigliera regionale espulsa da M5s. Un'interpretazione che potrebbe, secondo alcuni, avere risvolti anche sulle future istanze dei senatori che riterranno di adire il giudice dopo l'espulsione dovuta al dissenso sul governo Draghi. Ma che, tuttavia, non trova solo consensi fra alcuni esperti di diritto civile. In ogni caso il provvedimento della prima sezione civile, tiene conto della documentazione presentata e ritenuto che "a seguito della delibera modificativa dello statuto" M5s tale associazione "sia rimasta priva di legale rappresentante e ritenuto che sussistano "ragioni d'urgenza" per provvedere alla nomina di un curatore speciale ai sensi dell'articolo 78 del codice di procedura civile procede a nominarlo per procedere ad esaminare l'impugnazione che la ricorrente vuole proporre.

In Sardegna la battaglia giudiziaria e' portata avanti dalla consigliera regionale M5S Carla Cuccu, che ha impugnato il provvedimento con cui il Comitato di garanzia del partito l'ha espulsa. I suoi legali, Patrizio Rovelli e Lorenzo Borre', hanno chiesto la nomina di un curatore speciale del M5S, considerato che all'abolizione della carica di capo politico del Movimento non e' seguito l'insediamento di un nuovo organo politico collegiale, cioe' il Comitato direttivo, previsto dalla modifica statutaria del 17 febbraio scorso. In sostanza, il M5S non ha, al momento, un organo di rappresentanza. A breve - fa sapere Cuccu - l'impugnazione giudiziaria passera' al secondo stadio con la costituzione in giudizio del curatore. Nel contempo il pm di Cagliari sollecitera' i provvedimenti necessari per la costituzione della nuova rappresentanza, cioe' l'elezione dei componenti del Comitato direttivo.