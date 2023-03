“Mancano i giornalisti/ giornalai”, chi ha rovinato l’Italia? La Rete risponde

Chi ha rovinato l'Italia? La Rete risponde ad affaritaliani.it

Diluvio di commenti al post di Poalo Becchi per affaritaliani.it, dove si indicavano all’interno di un collage tutti i volti di chi avrebbe rovinato l'Italia in epoca Covid e non solo. Dall’ex premier Conte all’ex titolare della Sanità Roberto Speranza. Vito Urso scrive: “Tutti promossi. Tutti al loro posto. Candidati a Cavalieri del Lavoro. Mattarella li ringrazia Gli italiani un po' meno". Per Antonio Scarcelli “se avessimo una giustizia seria”, ora ci sarebbe un processo, ma “purtroppo in questo paese di serio non c'è niente”.

Uno dei meme pubblicato dagli utenti in risposta ad affaritaliani.it

Salvatore Baldarotta vuole aggiungere “Monti, Passera, Prodi, Di Maio, Napolitano, etc etc”. Giuseppe Cavallo è tranquillo perché “ho fede nella giustizia”. Alfonso Riva salva Figliuolo, “il generale che ha eseguito gli ordini di questi incapaci”.

“E dove sta Berlusconi? Che è stato più di 20 anni a governare”, fa notare Tania Intagliata. “Mancano molte testate giornalistiche, nonché parecchi politici che siedono tra la maggioranza”, osserva Giulia Malus. Anche per Marco Murgia “mancano quelli più marci e i giornalai al seguito”. Pure Michele Anelli se la prende con la stampa: “Mancano praticamente tutti i giornalisti/giornalai”

Per Maria Luisa Emanuelli “se non ci fosse stato il ministro Speranza i camion avrebbero continuato ancora oggi a trasferire bare da cremare”. Patty Ghera ci scherza su (ma forse non troppo): “Aggiungerei Garibaldi”. Alessandro Litta Modignani salva Draghi, “persona seria, che ha salvato temporaneamente l'Italia da demagogia e populismo”.