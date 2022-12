Manovra, verso l'ok alla Vigilia di Natale: rilievi da Ragioneria di Stato

Manovra, nel mirino della Ragioneria di Stato anche Carta givoani e smart working

Il 24 dicembre, la Vigilia di Natale, potrebbe essere il giorno chiave per ricevere l'ok definitivo alla manovra economica del governo Meloni. Nuovi ritardi stanno infatti minano l'iter della Legge di Bilancio alla Camera. A Montecitorio si contano le ore che saranno necessarie per arrivare al via libera. L'ultima rilevazione fissa l'ok al provvedimento alla mattinata di sabato 24 dicembre, la Vigilia di Natale. La commissione Bilancio è ora riunita per esaminare i 44 rilievi sollevati dalla Ragioneria generale dello Stato alle norme approvate nei giorni scorsi.

Fra le nel mirino della Ragioneria dello Stato anche le nuove misure sulla Carta giovani e lo smart working: i supertecnici chiedono di apportare in vista dell'approdo della manovra in Aula alla Camera spuntano anche queste due misure. Nel primo caso sotto la lente di ingrandimento finisce la modalità con cui sono scritte le coperture per il 2023, mentre nel secondo caso i dubbi riguardano il mondo della scuola e la sostituzione del personale scolastico a cui è concesso il lavoro agile.

"Se tutto va bene", viene fatto notare, il governo porrà la questione di fiducia in serata. Sara' una conferenza dei Capigruppo a decidere i tempi della discussione sulla fiducia, ma il Regolamento parla chiaro: a meno di un accordo di tutti i Gruppi non potrà iniziare prima delle 24 successive alla sua apposizione. Si arriva dunque alle 18,30 di domani. La Camera dovrà poi votare i 230 ordini del giorno e procedere alle dichiarazioni di voto e al voto finale del provvedimento.