Marco Travaglio e la passione per le Cinque Stelle

I discorsi poco credibili contro la povertà di Grillo e Conte

Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano, è stato avvistato per Ferragosto al Praia Art Resort di Isola capo Rizzuto, in Calabria. La sequenza pubblicata da Dagospia lo mostra ridanciano sul lettino insieme alla sua fidanzata Giorgia Solari mentre si passano il telefonino, in uno scenario meraviglioso di acque cristalline e tinteggiate di verde smeraldo.

Il fatto poi che ridano, e Travaglio non abbia gli occhi neri, tranquillizza i fan dell’ossuto direttore che era stato beccato ad essere baciato per strada da Veronica Gentili qualche tempo fa. Naturalmente il Praia Art Resort è un Cinquestellone di quelli col botto, confermando la passionaccia di Travaglio per il Pentastellato.

In sé la cosa non avrebbe niente di particolare, diciamo che in un Paese Normale, dalemaniamente inteso, ognuno si comporta come vuole e i suoi soldi li spende come meglio crede. Tuttavia, in questo caso, c’è un “ma” grosso come una casa e cioè Travaglio è uno dei più strenui difensori della lotta contro alla povertà che Di Maio –si ricorderà- era riuscito ad abolire a livello mondiale in una sola magica notte di meraviglie.