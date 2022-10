Meloni a Milano: "Stato non disturbi le imprese". Incontro con Berlusconi...

Meloni: Italia torni a difendere interesse nazionale

In Europa "la cultura dell'Italia deve tornare a partire dalla difesa del suo interesse nazionale per trovare soluzioni comuni. E' qualcosa che cambiera' nei prossimi mesi. Non vuol dire avere un approccio negativo verso gli altri, ma positivo verso se' stessi". Lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, intervenendo al Villaggio di Coldiretti a Milano. "Quelli che oggi hanno letto i giornali avranno dovuto fare i conti con il fatto che quando qualcuno in questa nazione segnalava che 'in Europa si parte dalla difesa degli interessi nazionali per arrivare a soluzioni comuni' non lo facevamo perche' eravamo populisti, ma lucidi", ha evidenziato.

Meloni: "Priorità è intervenire su costi energia questo autunno"

Sto seguendo il lavoro del governo uscente, confido che ci siano e che ci saranno i margini per mettere a punto una soluzione che comunque vada impatterà sui costi energetici tra qualche mese. Il lavoro che va fatto in queste ore è per capire come possiamo intanto intervenire sui costi energetici di questo autunno, non ci possiamo permettere di andare avanti come in questi mesi. Penso che questa sia la responsabilità prioritaria del futuro governo e su questo siamo impegnati a lavorare". Così Giorgia Meloni, intervenendo al Villaggio Coldiretti di Milano.



Meloni: Bisogna controllare catene di approvvigionamento per essere padroni del nostro destino"



Bisogna controllare le catene di approvvigionamento per essere padroni del proprio destino. Lo ha detto Giorgia Meloni parlando alla Coldiretti.



Meloni: "Stato non deve disturbare imprese"



"Sono qui per dare questo messaggio. Abbiamo detto in campagna elettorale che un nostro grande obbiettivo era modificare il rapporto tra lo Stato e i cittadini e lo Stato e le imprese. La nostra bussola è un concetto molto semplice: non disturbare chi vuole fare, chi vuole produrre ricchezza, chi vuole lavorare". Così Giorgia Meloni al Villaggio Coldiretti di Milano.



Meloni: "Dedicata anima e corpo a dossier più urgenti. Daremo risposte efficaci e immediate"



"Sapete che in questi giorni ho scelto di limitare uscite pubbliche per dedicarmi anima e corpo ad affrontare i dossier più urgenti. Se saremo chiamati a governare questa nazione è chiaro da subito che abbiamo in mente di dare risposte efficaci e immediate ai principali problemi". Così Giorgia Meloni al Villaggio Coldiretti di Milano.



Governo: incontro Meloni-Berlusconi, sara' di alto profilo

Nel corso dell'incontro fra Giorgia Meloni e Silvio Berlsuconi "I due leader si sono confrontati sui prossimi passaggi istituzionali in vista della convocazione del prossimo Parlamento e hanno condiviso la necessita' che l'Italia abbia bisogno di un Governo di alto profilo, capace di affrontare le gravi emergenze che il Paese si trova di fronte". Lo si legge in una nota congiunta.

Governo: Meloni, con Cav incontro concreto, non parlato di ministri

Con Silvio Berlusconi è stato "un incontro concreto e cordiale. Ci siamo confrontati sulle priorità e sulle prime cose da fare". Lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nel corso della visita agli stand del Villaggio Coldiretti a Milano. "Non parlo di questo", ha risposto a chi le chiedeva dei nomi dei prossimi ministri.