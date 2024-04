Meloni confessa ai suoi: "Non mi fido più di nessuno. Mi sento come al 41 bis"

Meloni e quel senso di oppressione. Lo sfogo con i suoi amici: "Mi sento sotto assedio, circondata"

Giorgia Meloni è nel pieno della campagna elettorale per le Europee, ma ha anche la responsabilità del governo e quella di organizzatrice del prossimo G7. Nei mesi scorsi la premier si era fatta sfuggire quella che sembrava una battuta, quando disse "la vita da Presidente del Consiglio ti toglie tanto, quasi tutto". Ma quelle frasi in realtà non erano proprio uno scherzo, ma probabilmente - riporta La Stampa - nascondevano una preoccupazione reale. Meloni, infatti, - in bvase a quanto risulta a La Stampa - avrebbe incontrato diverse persone nelle ultime settimane a Palazzo Chigi. Anche amici e confidenti, alcuni piazzati ai vertici della Rai e degli istituti culturali. A due di loro avrebbe confessato di sentirsi "sotto assedio", come "circondata", addirittura "al 41 bis", il carcere di massima sicurezza previsto per i boss mafiosi.

Un’immagine metaforica - prosegue La Stampa - che racconta il senso di oppressione, come se fosse imprigionata in un ruolo che porta con sé scelte quotidiane e infinite responsabilità. I racconti rimbalzano anche negli altri ministeri. Su come, per esempio, il capo della segreteria particolare Patrizia Scurti provi a imporre un regime di silenzio anche ai diplomatici. Le uniche persone di cui Meloni continui a fidarsi sono lei, da una vita al suo fianco, e il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, che ha assunto il non semplicissimo ruolo di coordinatore della comunicazione politica, tra governo e parlamento, con tutta la conseguente gestione della fisiologica emorragia di indiscrezioni. Il controllo è serrato.

A parte la linea ufficiale, filtra sempre meno, quasi nulla. Pesano anche le fughe di notizie e la perenne caccia alle talpe. "Non mi fido di nessuno e forse non dovrei fidarmi neppure di te" avrebbe detto, - in base a quanto risulta a La Stampa - fissandolo negli occhi, a un amico direttore tv. L'agenda della premier cambia di continuo. Annullati tre viaggi in una settimana.