Meloni da Mattarella dal 10 ottobre: l'indiscrezione raccolta da Affaritaliani

Meloni da Mattarella dal 10 ottobre

Ora c'è anche una data: fonti accreditate riferiscono che la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, verosimilmente accompagnata dal fidato Guido Crosetto, potrebbe andare a presentare la lista dei ministri al presidente della Repubblica Sergio Mattarella non prima del 10 ottobre prossimo. Ci sarà quindi un'altra settimana di trattative, con diversi nomi ancora da limare, su tutti quello di Matteo Salvini che chiede una collocazione adeguata (leggasi il Viminale) ma che non convince la leader del primo partito italiano. Significa, dunque, che la pace ostentata a mezzo stampa - al di là di qualche frizione - c'è, ma deve essere confermata e sancita dalla definizione di una lista dei ministri che deve avere tre principali caratteristiche: rispettare la vocazione atlantista-europeista; avere nomi nei ministeri chiave che non facciano storcere il naso a Sergio Mattarella; rispettare il delicato equilibrio tra politici e tecnici e, al contempo, mantenere salda la barra degli equilibri e delle proporzioni uscite dalle urne. A questo punto è sempre più probabile che la Legge di Bilancio, ancorché "vistata" da Fratelli d'Italia, verrà licenziata dal governo Draghi. Tanto più che da Bruxelles hanno fatto sapere di essere disponibili a concedere una proroga al nuovo esecutivo in modo da poter realizzare un documento condiviso che tenga in conto sia le promesse del governo uscente, sia le esigenze di quello che sarà.