Lega, Giorgetti: "Io cogl..ne governista". Siluro a Meloni: "Tutto bene? No"

Lega, Giorgetti: "Non è che andando a fare questo governo andrà tutto bene..."

"Guardando avanti, non è che andando a fare questo governo andra' tutto bene ... E' evidente che dovremo mandare giu' tante cose che non ci vanno, ma andiamo al governo perche' pensiamo che, con adeguati pesi e contrappesi, questa volta magari riusciamo ad andare 'in buca', a fare l'autonomia, a farci rispettare dall'Europa a continuare a coltivare la nostra diversita'". Cosi' il vice segretario leghista Giancarlo Giorgetti, nel suo intervento all'assemblea dei militanti di Varese, che si e' tenuta ieri sera, a porte chiuse, a Saronno. "Io penso che il tentativo anche questa volta debba essere fatto - ha continuato il ministro dello Sviluppo economico -. dobbiamo avere fiducia nel farlo, ma dobbiamo pero' essere consapevoli che l'elemento di disturbo cointinuiamo a essere noi, continueranno ad attaccarci".



Durante il suo intervento Giorgetti ha scherzato piu' volte allundendo alle diversità di vedute con Matteo Salvini. Parlando prima del segretario, per esempio, lo ha introdotto dicendo: "Adesso Salvini dira' il contrario di quello che ho detto io ...". Mentre, riferendosi a se' stesso, invece, si e' definito, ridendo, "cogl...ne governista", con riferimento all'atteggiamento mostrato durante il governo di Mario Draghi. Dell'esecutivo di unita' nazionale ha detto che la Lega ha partecipato credendo di portare a casa il progetto di autonomia differenziata, "riprovandoci ma non tanto". "Se non ci fosse stato il governo Draghi, le alleanze non sarebbero state esattamente queste qua - ha osservato - e neanche questi i leader. Quindi, forse la Meloni dovrebbe essere riconoscente per i sacrifici umani che abbiamo compiuto in questo anno e mezzo".