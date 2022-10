Governo, Meloni: "Politiche come quelle ceche e polacche". Video

Meloni: "L'Ue sia pragmatica, non si leghi alla Cina"

"Nei prossimi giorni trasformeremo queste idee in politiche concrete di governo come gia' stanno facendo i nostri amici della Repubblica Ceca, Polonia, come spero presto faranno i nostri amici svedesi, come continueranno a fare i nostri amici lettoni, e come spero che accada entro il prossimo anno a Vox". Lo afferma la leader di FdI Giorgia Meloni nel suo saluto a Viva 22, la kermesse di Vox.

Meloni: parlo a voce bassa, magari cosi' sinistra ascolta temi - "Stavolta lo dico a voce bassa cosi' che, forse, la stampa e la sinistra domani siano costretti a confrontarsi su questi temi". Lo afferma la leader di FdI Giorgia Meloni nel suo saluto a Viva 22, la kermesse di Vox, dopo aver ribadito le sue posizioni in tema di famiglia, crollo demografico, scuola e immigrazione.

Ue, Meloni: sia pragmatica, non si leghi alla Cina - "Serve un'Europa pragmatica che persegua l'obiettivo della transizione ecologica senza distruggere il suo tessuto produttivo o si leghi mani e piedi alla Cina, che accolga chi viene per lavorare e difenda con forza i suoi confini esterni dall'immigrazione illegale, che investa sulla nativita' e difenda la liberta' scolastica e il ruolo sociale della famiglia". Lo afferma la leader di FdI Giorgia Meloni nel suo saluto a Viva 22, la kermesse di Vox.



Energia, Meloni: tornare a controllare cio' che ci serve per vivere - "Abbiamo bisogno di rivedere le reti di rifornimento, a cominciare dalle reti nazionali dove e' possibile, reti europee dove non fosse possibile avere quelle nazionali, friend shoring cioe' con paesi alleati, quando non fosse possibile avere quelle europee e near shoring quando non e' possibile avere quelle con gli alleati. Pero' dobbiamo tornare a controllare quello di cui abbiamo bisogno per vivere e contare". Lo afferma la leader di FdI Giorgia Meloni nel suo saluto a Viva 22, la kermesse di Vox.

Meloni: criticammo Ue e la storia ci ha dato ragione - "Dagli alimenti alle materie prima ci siamo riscoperti deboli: quando noi conservatori denunciammo gli errori di un'Europa che si occupava di problemi secondari invece dei grandi temi strategici non lo facevamo perche' populisti o nemici dell'Europa ma perche' eravamo lucidi e la storia ci ha dato ragione". Lo afferma la leader di FdI Giorgia Meloni nel suo saluto a Viva 22, la kermesse di Vox.