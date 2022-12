Meloni in rosso, Silvio con Fascina: gli auguri di Natale dei politici

Natale 2022, gli auguri dei politici fanno il giro del web: messaggi e foto

Si moltiplicano sul web gli auguri di Natale social da parte dei politici: dalla premier Giorgia Meloni al leader di Forza Italia Silvio Berlusconi insieme alla compagna Marta Fascina, fino all'"avvocato del popolo" Giuseppe Conte e il leader di Azione Carlo Calenda.

La prima ad aprire le danze è proprio lei, Giorgia Meloni, che su Instagram posta per la vigilia di Natale una foto con un grazioso cappello natalizio, augurando a tutti i follower un "felice e sereno" 24 dicembre. E anche per Natale lo scatto di famiglia non manca, accompagnato da un augurio sincero: "A voi e ai vostri cari, i migliori auguri per un Natale di gioia e amore".

Tra i simapatici del web c'è poi lui, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che per augurare un sereno Natale agli italiani sceglie di postare una foto in compagnia di Marta Fascina e le statuette del presepe, raffiguranti i loro volti. "Che bel regalo che abbiamo ricevuto. E voi cosa avete trovato sotto l'albero?", scrive sempre su Instagram il Cavaliere.

A scegliere Instagram è anche Giuseppe Conte. Il leader del M5S posta una foto che lo ritrae sorridente più che mai e scrive: "Una splendida giornata a tutti voi. Buon Natale di vero cuore".

Una foto con la famiglia al completo viene invece scelta da Carlo Calenda, leader di Azione. Sempre sui social rivela: "Finalmente tutta la prole insieme! Da 32 a 9! Natale per me è soprattutto questo".