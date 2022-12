Meloni: "Leggi razziali infamia avvenuta nel silenzio di troppi"

Parole chiarissime della premier - Video

"Le leggi razziali del 1938 rappresentano il punto più basso della storia italiana, una vergogna che ha segnato la nostra storia per sempre, come ho detto più volte e lo ribadisco. È una macchia indelebile, un'infamia che avvenne nel silenzio di troppi". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione dell'inaugurazione della lapide commemorativa dei giornalisti perseguitati dal fascismo.



